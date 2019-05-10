Журналист подарил дворнику из Крыма путёвку в Москву и покатал на Ferrari

А ещё в столице женщина училась играть в гольф и поднималась в небо на вертолёте.

Болгарский журналист Борис Анзов подарил дворнику из Симферополя Татьяне Пантелеевой и её подруге путёвку в Москву.

С женщиной Анзов познакомился во время утренней прогулки по городу. Его так удивила чистота местных улиц, что он пообещал оплатить отдых в Москве Татьяне и её подруге Лиде.

— Своё обещание я сдержал. Татьяна Пантелеева и её лучшая подруга Лида отдохнули в одной из престижных пятизвёздочных московских гостиниц, — передаёт РИА "Новости" слова журналиста.

Как уточнил Анзов, путёвку он выиграл в лотерею во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

В Москве Татьяну и Лиду ждала насыщенная программа развлечений. Они гуляли по Старому Арбату, учились играть в гольф, поднимались в небо на вертолёте и даже покатались на Ferrari.

— Таким образом я хотел показать, что мы, болгары и русские, — один народ, и никто нас никогда не разделит. Наша любовь заложена на генетическом уровне, — отметил журналист.

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