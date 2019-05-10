Пандам в японском зоопарке подарили снеговиков и цветы из фруктов

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Пандам в японском зоопарке подарили снеговиков и цветы из фруктов

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Детёныш панды по кличке Сайхин, который родился в прошлом августе, высоко оценил лакомство.

В преддверии Дня матери, который отмечается в Японии 12 мая, семье панд из зоопарка Adventure World вручили снеговиков и вырезанные из яблок и моркови тюльпаны. Фотографии подарков публикует зоопарк с соцсетях.

Меньше двух недель назад две панды из Китая спецрейсом прилетели в Москву. Животных сдали Московскому зоопарку в аренду на 15 лет. Одна панда обойдётся российской стороне в один миллион долларов в год.

Всего в мире обитает около 1,6 тысячи панд, большинство в китайской провинции Сычуань. Однако учёные выяснили, что их предки населяли Европу.

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