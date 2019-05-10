Космонавт объяснил, откуда на МКС мог появиться запах спирта

Экипаж станции зафиксировал его после стыковки МКС с американским кораблём Dragon 2.

Космонавт Павел Виноградов объяснил, по каким причинам на Международной космической станции мог появиться запах спирта после стыковки с американским кораблём Dragon 2.

— Причин может быть немного. Обычно корабли, которые приходят [на МКС], проходят соответствующую обработку на Земле. При обеззараживании корабля на Земле применяется такой спирт. Это первая возможная причина, — передаёт "360" его слова.

Согласно второй версии космонавта, такой запах дают материалы, которые используют американцы внутри корабля. К тому же, по мнению Виноградова, несмотря на характерный запах, это может быть вовсе не спирт, а какие-то другие соединения.

Экипаж МКС взял пробу и вернёт её на Землю, где и выяснят точную причину возникновения запаха. Напомним, Россия уже отправила в NASA запрос с просьбой разъяснить ситуацию.