Конюхов первым в мире пересёк Тихий океан на вёсельной лодке

Путешественник Фёдор Конюхов в очередной раз вошёл в историю — он стал первым, кто переплыл южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на вёсельной лодке. О завершении этого этапа кругосветки Конюхов сообщил на своём официальном сайте.
Весь путь занял 154 дня 13 часов и 37 минут. Руководитель штаба экспедиции, сын Фёдора Конюхова, поделился в Сети, что лодку "Акрос" уже тянут на буксире.
— Мы спустили надувную лодку и на ней по верёвке сплавились к Фёдору, забрали его и вернулись на яхту Australis. Фёдор на борту. Лодка "Акрос" у нас за кормой на стометровом буксировочном конце. Было сложно, но мы справились. Погодные условия очень тяжёлые, встречный ветер 45 узлов, — пишет Оскар Конюхов.
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Команде экспедиционного штаба Федора Конюхова на яхте Australis удалось взять лодку «Акрос» на буксир. Сообщает Оскар Конюхов: «Мы спустили надувную лодку и на ней, по верёвке, сплавились к Федору, забрали его и вернулись на яхту Australis. Федор на борту. Лодка «Акрос» у нас за кормой на 100 метровом буксировочный конце. Было сложно, но мы справились. Погодные условия очень тяжелые, встречный ветер 45 узлов». Fedor Konyukhov’s expeditionary support team aboard the “Australis” yacht managed to take the rowboat “Akros” in tow. Oscar Konyukhov reports: “We lowered an inflatable boat and rafted it to Fedor on a rope, took him aboard the inflatable boat and pulled it back to the “Australis.” Fedor is now safely on board the yacht. The rowboat “Akros” is being towed behind our stern on a 100-metre tow line. It was a difficult operation, but we managed to perform it all right. The weather conditions are very difficult, with a headwind of 45 knots.” #федорконюхов #capehorn #rowingboat #fedorkonyukhov #southernocean #akrosrowingboat
Напомним, Конюхов отправился в одиночное кругосветное путешествие в конце прошлого года. Он стартовал из новозеландского города Данидин 6 декабря. Экспедицию он планирует закончить в 2021 году. Как уже писал Лайф, ранее любитель приключений впервые в мировой истории пересёк 55-й градус южной широты.
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