Автобус с пассажирами опрокинулся в Башкирии

Пострадавшие доставлены в больницу. На месте ДТП работают полицейские и другие службы.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинул машину на трассе Благоварского района Башкирии. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по республике.

Отмечается, что за рулём автобуса был 33-летний местный житель. Кроме него в салоне были мужчина и женщина. Пострадавшие доставлены в больницу.

На месте ДТП работают полицейские и другие службы. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что из-за падения автобуса в ущелье в Индии погибло не менее 12 человек.