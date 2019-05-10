Автобус с пассажирами опрокинулся в Башкирии

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Автобус с пассажирами опрокинулся в Башкирии

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Фото: © ГТРК "Башкортостан"

Пострадавшие доставлены в больницу. На месте ДТП работают полицейские и другие службы.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинул машину на трассе Благоварского района Башкирии. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по республике.

Отмечается, что за рулём автобуса был 33-летний местный житель. Кроме него в салоне были мужчина и женщина. Пострадавшие доставлены в больницу.

На месте ДТП работают полицейские и другие службы. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что из-за падения автобуса в ущелье в Индии погибло не менее 12 человек.

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