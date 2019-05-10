В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе

Рената Альт указывает на необходимость пересмотреть минские соглашения и дополнить их сроками и приоритетами.

В бундестаге фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) разработала ещё один план урегулирования ситуации в Донбассе. Его представила член внешнеполитического комитета Рената Альт, сообщает Deutsche Welle.

По её мнению, для достижения мира в Донбассе минские соглашения необходимо дополнить сроками и приоритетами. Она указывает, что в нынешнем состоянии всё одинаково важно. Именно это, как отметила Альт, завело ситуацию в тупик.

Парламентарий считает, что миротворцы ООН должны обеспечивать соблюдение режима прекращения огня, а следующим шагом, как утверждает Альт, должна стать замена правительства в ДНР и ЛНР переходной гражданской международной администрацией, которая подготовит и проведёт выборы на территории республик.

Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе. Но тогда её стратегия подразумевала большое давление на Россию.