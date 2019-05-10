Названы самые частые преступления в России за 2019 год

Согласно данным Министерства внутренних дел, в стране число квартирных краж снизилось на 13,9%.

МВД России назвало самые частые преступления в стране, которые зафиксировали в период с января по март 2019 года.

— Почти половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества, совершённые путём кражи, мошенничества, грабежа, разбоя, — передаёт ТАСС сообщение ведомства.

В ведомстве также отметили, что каждая четвёртая кража связана с незаконным проникновением в помещение. При этом, если сравнивать с прошлыми показателями, число квартирных краж снизилось на 13,9%.

Кроме того, на 0,6% снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. И на 7,3% снизилось количество правонарушений, совершённых с использованием оружия.

Ранее Лайф сообщал, что за похищенного в Подмосковье мужчину потребовали 20 миллионов рублей выкупа.