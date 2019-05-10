Суд в Австрии оставил под стражей подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

С 30 ноября 2018 года офицеру продлевают срок содержания под стражей уже в четвёртый раз.

Земельный суд Зальцбурга продлил срок содержания под стражей подозреваемого в шпионаже в пользу России отставного австрийского полковника. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда Петера Эггера.

С момента ареста 30 ноября 2018 года подозреваемому срок содержания под стражей продлевают уже четвёртый раз.

— Предварительное заключение продлено до 30 июня. Это решение вступило в законную силу, — заявил Эггер.

Напомним, что в ноябре прошлого года австрийские спецслужбы задержали полковника, который подозревается в шпионаже в пользу России. Как утверждал канцлер Австрии Себастьян Курц, офицер вёл разведывательную деятельность с 1992 по 2018 год. После скандала вокруг "дела о шпионаже" он заявил, что Вена нацелена на диалог с Москвой, а президент страны отметил, что ситуация не омрачит отношения с Россией.