Украина и Британия провели учения в Чёрном море

Они в том числе отрабатывали маневрирование и связь по стандартам НАТО. К учениям также привлекли авиацию.

Ракетный катер Военно-морских сил Украины "Прилуки" и разведсудно Великобритании HMS Echo H87 провели учения в Чёрном море. Об этом сообщается на странице ВМС Украины в "Фейсбуке" .

— Каждый визит кораблей НАТО в Одессу — это возможность для получения дополнительных знаний и совершенствование навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами, — говорится в публикации.

Корабли отрабатывали маневрирование и связь по стандартам НАТО. К учениям также привлекли авиацию.

— В частности, морской многоцелевой вертолёт М-14 выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок, — пишут украинские военные.

О том, что в акватории Чёрного моря находится британский разведывательный корабль, стало известно ещё в апреле.

Недавно Лайф также сообщал о совместных учениях российского флота и кораблей Китая.