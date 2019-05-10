Кардиолог рассказал, как распознать погубившую Доренко болезнь

Врачи заявляют, что болезни сердца не могут протекать совершенно незаметно для человека.

Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, из-за которой днём ранее скончался известный журналист и главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. По словам сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, россияне часто не обращают внимания на симптомы серьёзных болезней.

— Сердце, пожалуй, единственный орган, который не может незаметно протекать. У человека если возникают проблемы с сердцем, он так или иначе испытывает тревогу. Это всегда симптом. Бывает излишняя мнительность, но в данном случае человек испытывает неясное чувство тревоги, ощущение тяжести за грудиной, какие-то такие сбои иногда в деятельности сердца, — рассказал медик телеканалу "360".

Аневризма аорты (расширение артериального сосуда) вероятней всего происходит из-за атеросклероза (повреждения стенок). Чтобы этого избежать, врач рекомендует проходить диспансеризацию, сдавать анализы и делать эхокардиографическое исследование.

Журналист Сергей Доренко скончался 9 мая во время поездки на мотоцикле. Врачи долго пытались реанимировать его.

Ранее медики заявили, что сердечная недостаточность и иные заболевания сердца являются главными причинами преждевременной смерти во всём мире.