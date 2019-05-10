СМИ: Адвокат Трампа решил встретиться с Зеленским

Рудольф Джулиани намерен просить расследования, которое "может раскрыть информацию по двум вопросам, представляющим большой интерес для Трампа".

Адвокат президента США Рудольф Джулиани планирует встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы убедить его провести расследование в интересах Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно данным издания, расследование, которое просит Джулиани, "может раскрыть информацию по двум вопросам, представляющим большой интерес для Трампа". Один из них касается расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанного с якобы имевшим место вмешательством России в выборы. Другой — предполагаемых связей сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, которую возглавляет неназванный украинский олигарх.

Как сообщает газета, союзники Трампа с помощью своего расследования хотят, во-первых, дискредитировать расследование Мюллера, а во-вторых, нанести урон на репутацию Байдена, который является одним из фаворитов в предвыборной гонке.

Ранее Лайф сообщал, что Трамп назвал Коми позором ФБР.