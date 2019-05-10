Гуайдо заявил, что может попросить США о военном вмешательстве в Венесуэлу

Гуайдо поддерживают более 50 стран, среди которых почти вся Европа, США и большинство латиноамериканских стран. Сам он назвал поддержку США "решающей".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что может обратиться к США за военной поддержкой, потому что он рассматривает все варианты, чтобы свергнуть президента Николаса Мадуро. Интервью у Гуайдо взял журналист Би-би-си Ник Брайант.

— Я, как президент, отвечающий за национальный парламент, буду оценивать все варианты в случае необходимости, — ответил Гуайдо на вопрос о том, хочет ли он, чтобы американские военные вмешались в конфликт в Венесуэле.

Ранее американский лидер Дональд Трамп побеседовал с президентом России Владимиром Путиным по телефону. После разговора американский лидер заявил, что Путин якобы заверил Трампа в нежелании России ввязываться в ситуацию в Венесуэле.

30 апреля власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота группой военнослужащих, связанных с оппозицией, которой руководит депутат и самопровозглашённый президент страны Хуан Гуайдо. В ходе начавшихся столкновений пострадало более 50 человек. Действующий президент страны Николас Мадуро вскоре заявил о провале планов оппозиции.

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Мадуро в любом случае лишится власти в Венесуэле.