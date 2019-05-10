Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Президент всегда ценил вклад журналиста в развитие СМИ и его принципиальную позицию.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию, — приводит ТАСС слова Пескова.

Напомним, Сергей Доренко скончался накануне. У него остановилось сердце, когда он ехал на мотоцикле по Москве. Момент падения Доренко попал на камеру видеонаблюдения. Врачи пытались спасти ему жизнь на протяжении 20 минут.

Сегодня была названа причина смерти Доренко — разрыв аорты.