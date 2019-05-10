Эксперты назвали самые продаваемые дизельные SUV в России

Всего в стране за первый квартал 2019 года приобрели почти 30 тысяч новых легковых автомобилей с дизельным двигателем.

Эксперты назвали самые продаваемые дизельные кроссоверы и внедорожники за первые три месяца 2019 года.

Так, согласно рейтингу агентства "Автостат", первую строчку занимает Mitsubishi Pajero Sport, эту модель приобрели в количестве 2273 экземпляров. Далее идёт Toyota Land Cruiser Prado, проданная тиражом в 1727 штук. На третьем месте — Renault Duster, который купили в количестве 1430 штук. В пятёрке лидеров также корейские Hyundai Santa Fe и KIA Sorento Prime.

Отмечается, что всего в стране за первый квартал 2019 года приобрели почти 30 тысяч новых легковых автомобилей с дизельным двигателем. При этом 80% всех продаваемых автомобилей составили именно дизельные внедорожники и кроссоверы.

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