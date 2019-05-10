Прямая трансляция: Владимир Путин играет в хоккей в Сочи

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Прямая трансляция: Владимир Путин играет в хоккей в Сочи

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Президент России Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости / Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин сегодня выходит на лёд в Сочи. Он традиционно играет в хоккей в красной форме под номером 11.

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