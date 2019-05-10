Президент РФ Владимир Путин наградил победителей Ночной хоккейной лиги. В ней играют хоккеисты-любители старше 40 лет.
Глава государства в Сочи на льду вручил сертификат на строительство катка команде "Скон-Урал" из Екатеринбурга.
— Я вас поздравляю с окончанием восьмого сезона НХЛ, — сказал Путин.
Он поблагодарил членов лиги за то, что вовлекают миллионы людей в занятие спортом.
Отметим, что сам Владимир Путин старается выходить на лёд каждый день. Так, ранее хоккейная команда, за которую играл он и президент Белоруссии Александр Лукашенко, победила с разгромным счётом 16:1.
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