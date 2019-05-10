Путин наградил победителей Ночной хоккейной лиги

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Путин наградил победителей Ночной хоккейной лиги

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Фото: ©L!FE  

Президент РФ Владимир Путин наградил победителей Ночной хоккейной лиги. В ней играют хоккеисты-любители старше 40 лет.

Глава государства в Сочи на льду вручил сертификат на строительство катка команде "Скон-Урал" из Екатеринбурга.

Я вас поздравляю с окончанием восьмого сезона НХЛ, — сказал Путин.

Он поблагодарил членов лиги за то, что вовлекают миллионы людей в занятие спортом.

Отметим, что сам Владимир Путин старается выходить на лёд каждый день. Так, ранее хоккейная команда, за которую играл он и президент Белоруссии Александр Лукашенко, победила с разгромным счётом 16:1.

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