Лещенко ответил тем, кто критикует Виторгана за высказывание о Дне Победы

Певец считает, что решение — отмечать праздник или нет — должно быть сугубо личным.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал ситуацию, которая возникла вокруг призыва Максима Виторгана отказаться от празднования Дня Победы. Певец считает, что каждый должен решать сам, как ему проводить День Победы. Об этом он заявил агентству Nation News.

— На мой взгляд, это личное дело каждого. Как он хочет справлять, так пусть и справляет. Если Виторган хочет скромно справлять, то это его право. Как мы можем ограничивать людей в эмоциях? — сказал Лещенко.

Артист продолжил, что накануне выступал в Челябинске и "пел довольно грустные песни". После он пел для ветеранов, "они радовались жизни, хотя у них осталось всего ничего". И, по его мнению, День Победы — это ради ветеранов, а не ради всех нас.

— Как люди хотят справлять, так пусть и справляют. Для кого-то важна торжественная часть, для кого-то просто важно порадоваться, что ты живёшь на этом свете, — резюмировал Лев Лещенко.

Ранее Лайф сообщал, что Максим Виторган призвал россиян отказаться от празднования Дня Победы. Затем он объяснил свой призыв.