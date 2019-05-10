Глава МИД Японии: Разногласия с Россией по мирному договору не преодолены

При этом Коно отметил, что у него сложились доверительные отношения с российским коллегой и что Токио будет продолжать диалог с Москвой.

Японский министр иностранных дел Таро Коно после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Москва и Токио не пришли к согласию по вопросу заключения мирного договора.

— Нельзя сказать, что в результате сегодняшних переговоров мы смогли преодолеть расхождения. Но мы твёрдо решили, что установление истинного партнёрства путём преодоления этой сложной проблемы отвечает нашим стратегическим интересам. Именно поэтому мы так часто встречаемся и, не жалея сил, проводим дискуссии, — передаёт ТАСС его слова.

Министр добавил, что прошедшая встреча была примечательна резкими высказываниями. Но при этом Коно отметил, что у него сложились доверительные отношения с российским коллегой и что Токио будет продолжать диалог с Москвой.

Ранее Лайф сообщал, что госдолг Японии впервые превысил отметку в $10 триллионов.