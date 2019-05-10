Курьёз произошёл в момент, когда к российскому лидеру подъехали дети и глава государства нагнулся, чтобы поднять шайбу и отдать её ребятам.

Президент России Владимир Путин на льду отмахнулся от рефери, который решил помочь ему встать. Трансляцию матча ведёт Лайф.

Курьёз произошёл в момент, когда на лёд к президенту подъехали дети и глава государства нагнулся, чтобы поднять шайбу и отдать её ребятам.

Ранее сообщалось, что Путин в Сочи вышел на лёд в составе команды "Легенды хоккея". Вместе с российским лидером играют Сергей Шойгу, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский и другие.