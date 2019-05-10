В МИД РФ удивились словам Коно о "резких высказываниях" на встрече с Лавровым

Встреча двух министров состоялась 10 мая. На ней обсуждались разногласия по мирному договору.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы японского Министерства иностранных дел Таро Коно. Дипломат после встречи с Сергеем Лавровым заявил, что "дискуссия иногда доходила до резких высказываний".

Захарова отметила, что после этих слов Лавров усмехнулся, а все, кто присутствовал на встрече, переглянулись.

— Видимо, у нас разное представление с японцами о "резких высказываниях", — написала она на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, встреча двух министров состоялась 10 мая. На ней обсуждались разногласия по мирному договору. Глава японского МИД заявил, что Москва и Токио не пришли к согласию.