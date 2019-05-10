В МИД РФ удивились словам Коно о "резких высказываниях" на встрече с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы японского Министерства иностранных дел Таро Коно. Дипломат после встречи с Сергеем Лавровым заявил, что "дискуссия иногда доходила до резких высказываний".
Захарова отметила, что после этих слов Лавров усмехнулся, а все, кто присутствовал на встрече, переглянулись.
— Видимо, у нас разное представление с японцами о "резких высказываниях", — написала она на своей странице в "Фейсбуке".
Напомним, встреча двух министров состоялась 10 мая. На ней обсуждались разногласия по мирному договору. Глава японского МИД заявил, что Москва и Токио не пришли к согласию.
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