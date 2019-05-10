Коломойский назвал Авакова кандидатом на пост премьера Украины

В любом случае, как отмечает олигарх, действующий глава МВД точно останется в правительстве — как минимум в той же должности.

Олигарх Игорь Коломойский не исключил, что нынешний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может стать премьер-министром Незалежной. Об этом бизнесмен заявил в интервью изданию "РБК-Украина".

— Он может быть как компромисс между многими, даже не идя на парламентские выборы, — сказал он.

Коломойский выразил уверенность, что после парламентских выборов на Украине действующий министр точно останется в правительстве — как минимум главой МВД.

Напомним, ранее украинский олигарх уже высказывался о главе МВД. В частности, Коломойский говорил, что посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить Авакова в составе нового правительства.