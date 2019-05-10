США провели учебный запуск баллистической ракеты с подводной лодки в Атлантике

Это был 172-й успешный испытательный полёт ракеты Trident II D5 после введения её в состав флота 30 лет назад.

У побережья мыса Канаверал в американском штате Флорида состоялся запуск ракеты Trident II D5 без боеголовки. Ракету выпустила подводная лодка "Род-Айленд" класса "Огайо", сообщает официальный сайт ВМС США.

Испытательный запуск проверил готовность экипажа ПЛАРБ (подводной лодки атомной с ракетами баллистическими) и эксплуатационные характеристики системы субмарины.

В прошлом году "Род-Айленд" прошла ремонт и модернизацию, процедура продлила её эксплуатацию на 20 лет.

В прошлом году в Главкомате ВМФ РФ рассказали, что сторожевой корабль Черноморского флота "Адмирал Эссен" в Средиземном море обнаружил и взял на сопровождение атомную подводную лодку этого же типа — "Огайо".

Ранее эксперты оценили ядерный арсенал Соединённых Штатов почти в 3800 ядерных боеголовок.