США провели учебный запуск баллистической ракеты с подводной лодки в Атлантике

У побережья мыса Канаверал в американском штате Флорида состоялся запуск ракеты Trident II D5 без боеголовки. Ракету выпустила подводная лодка "Род-Айленд" класса "Огайо", сообщает официальный сайт ВМС США.
Испытательный запуск проверил готовность экипажа ПЛАРБ (подводной лодки атомной с ракетами баллистическими) и эксплуатационные характеристики системы субмарины.
В прошлом году "Род-Айленд" прошла ремонт и модернизацию, процедура продлила её эксплуатацию на 20 лет.
В прошлом году в Главкомате ВМФ РФ рассказали, что сторожевой корабль Черноморского флота "Адмирал Эссен" в Средиземном море обнаружил и взял на сопровождение атомную подводную лодку этого же типа — "Огайо".
Ранее эксперты оценили ядерный арсенал Соединённых Штатов почти в 3800 ядерных боеголовок.
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