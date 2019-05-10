Вратарь, которому забил Путин: Президенту не поддавался

Вратарь Ночной хоккейной лиги Александр Мельников, которому президент России Путин забил сегодня первую шайбу матча в Сочи, заявил, что гордится этим моментом, и признался, что главе государства не поддавался.
— Я очень горд тем, что президент забил мне первую шайбу. Честно скажу, что я видел шайбу, садился на шайбу, но, как она залетела, я вам не могу сказать, но она залетела. Такое бывает, — рассказал он.
Отвечая на вопрос Лайфа, поддавался ли он президенту, вратарь заявил, что игра была серьёзной.
— Президенту не поддавался. Всё было по-серьёзному, — заверил хоккеист.
Ранее сообщалось, что Путин в Сочи вышел на лёд в составе команды "Легенды хоккея". Вместе с российским лидером играли Сергей Шойгу, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский и другие.
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