Вратарь, которому забил Путин: Президенту не поддавался

Читайте также

Вратарь, которому забил Путин: Президенту не поддавался

394

Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости"/Михаил Климентьев

Хоккеист заверил, что видел и ловил шайбу, но то, как она могла залететь в ворота, пояснить не смог.

Вратарь Ночной хоккейной лиги Александр Мельников, которому президент России Путин забил сегодня первую шайбу матча в Сочи, заявил, что гордится этим моментом, и признался, что главе государства не поддавался.

Я очень горд тем, что президент забил мне первую шайбу. Честно скажу, что я видел шайбу, садился на шайбу, но, как она залетела, я вам не могу сказать, но она залетела. Такое бывает, — рассказал он.

Отвечая на вопрос Лайфа, поддавался ли он президенту, вратарь заявил, что игра была серьёзной.

Президенту не поддавался. Всё было по-серьёзному, — заверил хоккеист.

Ранее сообщалось, что Путин в Сочи вышел на лёд в составе команды "Легенды хоккея". Вместе с российским лидером играли Сергей Шойгу, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский и другие.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×