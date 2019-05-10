Четырёхлетний турист с Урала стал миллионным пассажиром аэропорта Симферополя

Сегодня Международный аэропорт Симферополь принял миллионного пассажира с начала 2019 года. Счастливчиком стал четырёхлетний Михаил Носов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Семья мальчика возвращалась из Крыма в Екатеринбург после отдыха.
— Михаил отдыхал вместе с родителями, братом, бабушками и дедушкой, — говорится в сообщении.
Родители мальчика получили от аэропорта сертификат на обслуживание в бизнес-зале, сувениры, а также другие подарки.
— В аэропорту Симферополь стабильно увеличивается количество направлений, по которым осуществляются рейсы. В этом году перелёты будут выполняться уже по 56 маршрутам, — отметил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.
Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко отметил, что в 2019 году полуостров стал одним из самых популярных и доступных направлений для майского отдыха. Также Лайф сообщал, во сколько обойдётся отдых на крымских курортах в этом году.
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