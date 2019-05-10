Четырёхлетний турист с Урала стал миллионным пассажиром аэропорта Симферополя

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Четырёхлетний турист с Урала стал миллионным пассажиром аэропорта Симферополя

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Фото: © Facebook/Международный Аэропорт Симферополь

Семья мальчика отдыхала в Крыму и узнала об этом, когда возвращалась домой в Екатеринбург.

Сегодня Международный аэропорт Симферополь принял миллионного пассажира с начала 2019 года. Счастливчиком стал четырёхлетний Михаил Носов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Семья мальчика возвращалась из Крыма в Екатеринбург после отдыха.

— Михаил отдыхал вместе с родителями, братом, бабушками и дедушкой, — говорится в сообщении.

Родители мальчика получили от аэропорта сертификат на обслуживание в бизнес-зале, сувениры, а также другие подарки.

— В аэропорту Симферополь стабильно увеличивается количество направлений, по которым осуществляются рейсы. В этом году перелёты будут выполняться уже по 56 маршрутам, отметил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко отметил, что в 2019 году полуостров стал одним из самых популярных и доступных направлений для майского отдыха. Также Лайф сообщал, во сколько обойдётся отдых на крымских курортах в этом году.

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