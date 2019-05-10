МЧС предупредило москвичей о сильных дождях и грозах

В связи с неблагоприятными погодными условиями ведомство рекомендует жителям Москвы соблюдать правила безопасности.

По прогнозу синоптиков, с сегодняшнего вечера до 11:00 11 мая ожидаются ливневые дожди и грозы в Москве, начиная с ТиНАО. Порывы ветра будут достигать до 18 м/с. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России.

В связи с неблагоприятными условиями водителям советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впередиидущих транспортных средств.

Парковать автомобили следует вдали от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам также рекомендуют не укрываться под деревьями.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве продлён жёлтый уровень опасности из-за ветра и грозы.