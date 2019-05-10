Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко

Коллеги назвали её образцово-интеллигентным человеком и примером настоящего служения искусству.

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась 9 мая после продолжительной болезни. Любимице публики оставалось две недели до 81-го дня рождения, сообщает Малый театр.

Корниенко работала там с 1959 года, она играла в постановках по сюжетам Оскара Уайльда, Антона Чехова, Александра Грибоедова и других авторов. Последней её ролью стала Анна Кеннеди в пьесе "Мария Стюарт".

— Выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким замечательной актрисы, а также всем поклонникам её безграничного таланта, — отметили в театре.

О том, где и когда можно будет проститься с Корниенко, будет объявлено позже.