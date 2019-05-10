Лужков признал, что Доренко был талантливым журналистом

Экс-мэр столицы в то же время считает, что его оппонент направил этот талант не в то русло.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал журналиста Сергея Доренко "гением зла". В 90-е журналист, который скончался, резко критиковал экс-градоначальника. Лужков уверен, что против него велась информационная война.

— Человек ушёл, поэтому, наверное, неправильно было бы по-христиански что-то такое говорить неприличное. Он в системе журналистики, конечно, был одним из самых эффективных, талант у него, безусловно, есть, — заявил агентству РИА "Новости" Лужков.

Он считает, однако, что Доренко свой "грандиозный, великолепный по способностям" талант тратил на платные политические заказы, связанные с Березовским.

Также, со слов Лужкова, у него никогда не было желания встречаться с Доренко в прямом эфире, о чём сообщалось ранее.

Напомним, Сергей Доренко умер 9 мая. У него остановилось сердце, когда он ехал на мотоцикле по Москве. Момент падения Доренко попал на камеру видеонаблюдения. Врачи пытались спасти ему жизнь на протяжении 20 минут. Главного редактора агентства "Говорит Москва" похоронят в 11 часов утра в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище.