В Индии принудительно посадили сменивший курс транспортный самолёт из Грузии

Источники телеканала сообщают, что грузовой самолёт арендовал украинский производитель двигателей "Мотор сич".

Грузинский самолёт Ан-12, который должен был следовать из города Карачи в Пакистане в индийскую столицу Нью-Дели, сделал незапланированную посадку в неизвестном месте. В итоге отклонившийся от курса самолёт приземлился снова только после того, как в небо был поднят по тревоге истребитель ВВС Индии, сообщает телеканал NDTV.

После того как самолёт приземлялся в индийском штате Гуджарат, экипаж не отвечал на запросы контролирующих органов Индии. Так что его пришлось "сажать" силой. Теперь пилотов допрашивают.

С начала этого года между Индией и соседним Пакистаном происходят столкновения из-за региона Кашмир. В конце февраля пакистанские военные заявили, что сбили два самолёта ВВС Индии. Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах. ВВС Индии дважды сбивали пакистанские беспилотники.