Суд в Гааге в июне проведёт слушания по делу Украины против России

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Суд в Гааге в июне проведёт слушания по делу Украины против России

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Филиппов

Киев обвиняет Москву в нарушениях двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что с 3 по 7 июня Международный суд в Гааге проведёт слушания по двум делам, которые инициировала Украина против России.

В частности, относительно нарушения других инструментов международного права, таких как запрет финансирования терроризма и конвенции о запрете всех форм расовой дискриминации, — заявила замминистра.

Также Зеркаль добавила, что вторая неделя июня будет посвящена слушаниям по якобы имевшим место нарушениям Россией прав Украины как прибрежного государства.

Ранее в Крыму сочли неуместными претензии Украины на статус Керченского пролива.

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