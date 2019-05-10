Суд в Гааге в июне проведёт слушания по делу Украины против России

Киев обвиняет Москву в нарушениях двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что с 3 по 7 июня Международный суд в Гааге проведёт слушания по двум делам, которые инициировала Украина против России.

— В частности, относительно нарушения других инструментов международного права, таких как запрет финансирования терроризма и конвенции о запрете всех форм расовой дискриминации, — заявила замминистра.

Также Зеркаль добавила, что вторая неделя июня будет посвящена слушаниям по якобы имевшим место нарушениям Россией прав Украины как прибрежного государства.

Ранее в Крыму сочли неуместными претензии Украины на статус Керченского пролива.