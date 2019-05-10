Суд в Гааге в июне проведёт слушания по делу Украины против России

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что с 3 по 7 июня Международный суд в Гааге проведёт слушания по двум делам, которые инициировала Украина против России.
— В частности, относительно нарушения других инструментов международного права, таких как запрет финансирования терроризма и конвенции о запрете всех форм расовой дискриминации, — заявила замминистра.
Также Зеркаль добавила, что вторая неделя июня будет посвящена слушаниям по якобы имевшим место нарушениям Россией прав Украины как прибрежного государства.
Ранее в Крыму сочли неуместными претензии Украины на статус Керченского пролива.
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