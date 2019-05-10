В аэропорту Торонто бензовоз врезался в самолёт

Пострадали командир воздушного судна, второй пилот, а также стюардесса и два пассажира.

Update VIDEO Air Canada Jazz #AC8615 collided with a fuel truck while taxiing to their gate in Toronto. Aircraft suffered significant damage. Passengers bussed to the terminal. One person in care of medics with minor injuries. pic.twitter.com/cuTzx1MuRE — Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) 10 мая 2019 г.

В аэропорту Пирсон канадского города Торонто в пассажирский самолёт Air Canada Jazz уже на рулении врезался бензовоз. По сообщению телерадиовещательной корпорации CBC, пострадало пять человек.

Инцидент произошёл в 1:36 (8:36 по мск) 10 мая. Рейс, вылетевший из Торонто в Садбери, вернулся в аэропорт вылета из-за плохой погоды. Трое из пяти пострадавших после столкновения были доставлены в больницу. Виновным в происшествии пока называют водителя бензовоза.

Несколько дней назад в московском аэропорту Шереметьево произошла трагедия с вернувшимся назад бортом "Аэрофлота". Погиб 41 человек, включая бортпроводника, до последнего спасавшего людей. Лайф публиковал списки погибших и выживших, а также кадры горящего самолёта.

СК РФ среди причин трагедии рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении "суперджета" получат выплаты в размере девяти миллионов рублей.