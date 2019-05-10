В Госдепе назвали темы переговоров Путина и Помпео

Стороны обсудят контроль над вооружениями, ситуацию на Украине, в Сирии, КНДР и Венесуэле.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Москву намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым ряд внешнеполитических тем. Среди них ситуация вокруг Украины, Венесуэлы, Сирии, Ирана и КНДР.

Как передаёт ТАСС, подробности стали известны на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвящённом предстоящей поездке Помпео в Москву и Сочи. На нём также стало известно, что стороны затронут тему вооружений.

— Эти договоры должны включать большее количество стран и касаться большего количества систем вооружения, нежели наши нынешние двусторонние договоры с Россией, — сказал представитель Госдепартамента.

Ранее Лайф сообщал, что Помпео прибудет в Москву с 12 по 14 мая. Судя по сообщению с сайта Госдепартамента США, 13 мая он планирует встречу в Посольстве Штатов в Москве. 14 мая посетит Сочи.