В Госдепе назвали темы переговоров Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Москву намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым ряд внешнеполитических тем. Среди них ситуация вокруг Украины, Венесуэлы, Сирии, Ирана и КНДР.
Как передаёт ТАСС, подробности стали известны на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвящённом предстоящей поездке Помпео в Москву и Сочи. На нём также стало известно, что стороны затронут тему вооружений.
— Эти договоры должны включать большее количество стран и касаться большего количества систем вооружения, нежели наши нынешние двусторонние договоры с Россией, — сказал представитель Госдепартамента.
Ранее Лайф сообщал, что Помпео прибудет в Москву с 12 по 14 мая. Судя по сообщению с сайта Госдепартамента США, 13 мая он планирует встречу в Посольстве Штатов в Москве. 14 мая посетит Сочи.
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