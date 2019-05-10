Игрок Ночной хоккейной лиги рассказал о потасовке между Бутманом и Дюминым

Конфликт между музыкантом и губернатором произошёл после инцидента у ворот во время игры.

Бизнесмен, экс-депутат Михаил Сутягинский в беседе с Лайфом прокомментировал потасовку, которую сегодня в Сочи во время матча Ночной хоккейной лиги устроили известный саксофонист Игорь Бутман и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

— Он вроде бы как поймал шайбу и сделал взмах клюшкой, а тот мгновенно среагировал и своей клюшкой отбил его клюшку. Получилось так, что вроде бы как его немножко задело. Поэтому Буман ответил ему. Такое маленькое шоу, — сказал Сутягинский.

Как сообщалось ранее, Бутман, который играл за Ночную хоккейную лигу, после недолгой перепалки возле ворот намахнулся на вратаря команды "Легенды хоккея" Дюмина. Тот ответил, и началась непродолжительная потасовка — игроков разняли.