Игрок Ночной хоккейной лиги поведал Лайфу, как Путину удалось забить 10 шайб

Михаил Сутягинский признался, что играть с президентом очень тяжело из-за его отличной физической подготовки.

Игрок Ночной хоккейной лиги, бизнесмен, экс-депутат Михаил Сутягинский в беседе с Лайфом рассказал, как президенту России Владимиру Путину удалось забить десять шайб на матче в Сочи.

— Вы видели, какая у него кисть сильная? Кистевой бросок у него обалденный. От этого устоять очень сложно, — рассказал Сутягинский. — Мы и то так бросать не можем.

Сутягинский также добавил, что играть с президентом сложно.

— Конечно, сложно. Он столько забил шайб. Он — лидер, — подчеркнул игрок.

Ранее сообщалось, что команда президента России Владимира Путина "Легенды хоккея" обыграла соперников из Ночной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 14:7. Глава государства забил десять шайб, а министр обороны РФ Сергей Шойгу, который был в команде российского лидера, — три.