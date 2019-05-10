Зеленский сравнил последние дни Порошенко на посту с ворующим тапочки туристом

Его предшественник перед своей отставкой проводит в экстренном режиме перестановки.

Избранный украинский президент Владимир Зеленский обратился к Верховной раде страны и призвал назначить его инаугурацию на 19 мая, ведь пока Пётр Порошенко остаётся у власти, он назначает своих людей на важные посты в государстве. Самого Петра Порошенко Зеленский сравнил с туристом из египетского отеля, который "тащит одноразовые тапочки и полотенца".

— Я вас очень прошу: сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар — и вперёд! Вам ещё таможню и паспортный контроль проходить, — заявил избранный президент Украины.

Зеленский привёл и конкретные примеры нынешней президентской активности. По его словам, Порошенко делает перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телерадиовещания, назначает судей...

Ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе "Олимпийский" 3 июня.