NASA не нашло в запахе спирта на МКС угрозы для экипажа

Американское космическое агентство всё же намерено провести разбирательство и выяснить причину произошедшего.

NASA подтвердило информацию о повышении уровня изопропилового спирта в атмосфере МКС. Однако в космическом ведомстве уверены, что риска для жизни и здоровья экипажа станции не было.

— Повышенная концентрация изопропилового спирта в атмосфере космической станции, хотя является интересным [событием], не была значительным явлением и не представляла риска для экипажа, — говорится в сообщении ведомства.

Запах спирта возник во время испытательного полёта космического корабля Dragon-2 в марте 2019 года после его стыковки с МКС. Убрать неприятный эффект удалось тогда лишь с помощью запуска системы очистки воздуха.

По мнению космонавта Павла Виноградова, одна из причин возникновения запаха — обеззараживающая обработка космического корабля на Земле.