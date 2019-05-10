В Японии автобус с 19 пассажирами упал с обрыва

На японском острове Хонсю туристический автобус с 19 пассажирами упал с обрыва. Об этом сообщает телеканал NHK.
Согласно предварительным данным, водитель остановил транспортное средство на парковке и, не поставив на ручник, оставил его. Автобус покатился с площадки и упал с десятиметровой высоты.
Все пассажиры были старше 50 лет. Они направлялись в поход по горам. Серьёзные травмы получили 14 человек, четыре из них находятся в тяжёлом состоянии.
Полиция уже задержала водителя автобуса.
Ранее Лайф сообщал, что автобус с пассажирами опрокинулся в Башкирии.
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