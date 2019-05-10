Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии

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Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии

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Фото: © РИА "Новости"

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков рассказал, что Россия наложила вето в отношении решения Совета Безопасности, который собирался распространить заявление о ситуации в сирийском Идлибе. По словам Сафронкова, информация не соответствует действительности, однако никаких уточняющих фактов зампостпреда не привёл.

По Сирии мы не пропустили и заблокировали подготовленные пресс-элементы, подготовленные Бельгией, Германией и Кувейтом, смысл которых сводился к тому, чтобы извратить ситуацию в Идлибе, — цитирует Сафронкова РИА "Новости".

В прошлом месяце президент России Владимир Путин после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что сейчас проходит создание центра мониторинга по Идлибу в Сирии. Два дня назад глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что город является прибежищем террористов.

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