Путин объяснил, почему ливень не стал помехой для "Бессмертного полка" в Москве

Глава государства считает, что это указывает на готовность россиян к подвигу по примеру прежних поколений.

Президент России Владимир Путин прокомментировал акцию "Бессмертный полк" в Москве, которая продолжилась накануне, несмотря на проливной дождь. Глава государства не удивился такой стойкости россиян.

— Несмотря на такую серьёзную непогоду, практически ураган, люди всё равно шли по Красной площади. Вы знаете, это меня не удивляет, — сказал президент в эфире телеканала "Россия 24". — Когда люди идут по Красной площади и несут портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны, они понимают, что несут портреты героев.

Глава государства считает, что это символ готовности народа к подвигу по примеру прежних поколений.

— Если что случится, мы отреагируем должным образом в определённой жизненной ситуации, — резюмировал президент.

Напомним, что и сам Владимир Путин накануне прошёл в рядах "Бессмертного полка" на Красной площади.

Сегодня Лайф сообщал, что участники акции могут найти себя на фото огромного разрешения, которые опубликованы проектом "Гигарама".

Что же касается "Бессмертного полка", по всей стране в нём участвовало около 10 миллионов человек. Проводилась акция и в других странах.