Суд рассмотрит иск чеченского писателя к Джеймсу Кэмерону

Россиянин намерен добиться признания его соавтором сценария фильма "Аватар" и получить компенсацию в размере 10 миллионов рублей.

Заводской суд города Грозного намерен рассмотреть иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссёра Джеймса Кэмерона, сообщил ТАСС адвокат истца Дмитрий Казацкер.

Писатель обратился с иском против Кэмерона, поскольку считает, что тот нарушил авторские права. Закриев намерен добиться признания соавторства и получить моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей.

— Верховный суд Чеченской Республики отменил определение Заводского суда Грозного, которым был оставлен иск Закриева без движения. Он обязал районный суд принять дело к рассмотрению, поэтому по Кэмерону будут назначены слушания, — рассказал Казацкер.

В 2019 году Закриев подал в суд снова. Писатель уже пытался добиться признания соавторства в 2015 году, утверждая, что американский режиссёр взял значительную часть сюжета его романа "Секретное оружие". Тогда Закриев требовал взыскать один миллиард долларов. Однако российские суды отказались принимать заявление, поскольку Кэмерон проживает на территории США.