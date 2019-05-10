Дочери Сергея Доренко заподозрили, что их отец был отравлен

Девушки также выступили против кремации умершего, чтобы не были скрыты следы возможного убийства.

В правоохранительные органы обратились дочери журналиста Сергея Доренко, который скончался вчера вечером в Москве. Они полагают, что их отец мог быть отравлен, рассказал РИА "Новости" знакомый семьи — продюсер Андрей Разин.

Дочери известного журналиста настаивали на погребении Сергея Доренко в гробу, а жена бывшего главреда "Говорит Москва" — на кремации.

— Сегодня вызывалась юрист, которая разруливала эту ситуацию и помогала установить, кто имеет право принять окончательное решение по этому вопросу. Именно поэтому дочери обратились в органы внутренних дел, — рассказал Разин.

Один из коллег Доренко рассказал агентству, что дочери подозревают жену журналиста в отравлении их отца.

— Но это бред, конечно, — прокомментировал их версию сам источник.

Журналист Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая, находясь за рулём мотоцикла. По версии врачей, причиной смерти стал разрыв аорты. Прощание с главным редактором "Говорит Москва" пройдёт в 11 часов утра в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище.

Лайф приводил слова кардиолога, который рассказал, как уберечься от недуга, от которого умер журналист.