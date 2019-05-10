Жену экс-депутата раскритиковали за танец на пилоне под "Смуглянку"

Пользователи социальных сетей раскритиковали жену экс-депутата Щёлкова за танец на пилоне. Оксана Яковлева под песню "Смуглянка" крутится вокруг шеста в солдатской гимнастёрке и шортах, напоминающих нижнее бельё. Подпись к видео гласит: "С Днём Победы!!!"
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С Днём Победы!!! 🙏 Кто сегодня идёт на парад? Как отмечаете этот светлый праздник? Мы с семьёй идём на парад, потом хотим все вместе куда-нибудь сходить. Куда именно, пока не решили... ——— #9мая #победа #деньпобеды #танцы #красота #щелково #щелковотанцы #танцыщелково #люблю #счастьеесть
У видео уже более 30 тысяч просмотров. Пользователи реагируют на ролик по-разному.
— Вы танцуете в военной форме, в трусах на пилоне, что заставило Вас сделать такой контент? — пишут зрители. — Выглядит оскорбительно по отношению к людям, стоявшим насмерть.
Однако есть и те, кто поддержал Яковлеву.
Напомним, что в октябре 2018 года Оксана Яковлева перекрыла МКАД для съёмок своего клипа. Тогда она отделалась штрафом и извинилась.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени