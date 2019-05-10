Жену экс-депутата раскритиковали за танец на пилоне под "Смуглянку"

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Жену экс-депутата раскритиковали за танец на пилоне под "Смуглянку"

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Это не первая выходка девушки. В октябре 2018 года она перекрыла МКАД для съёмок своего клипа.

Пользователи социальных сетей раскритиковали жену экс-депутата Щёлкова за танец на пилоне. Оксана Яковлева под песню "Смуглянка" крутится вокруг шеста в солдатской гимнастёрке и шортах, напоминающих нижнее бельё. Подпись к видео гласит: "С Днём Победы!!!"

У видео уже более 30 тысяч просмотров. Пользователи реагируют на ролик по-разному.

— Вы танцуете в военной форме, в трусах на пилоне, что заставило Вас сделать такой контент? пишут зрители. — Выглядит оскорбительно по отношению к людям, стоявшим насмерть.

Однако есть и те, кто поддержал Яковлеву.

Напомним, что в октябре 2018 года Оксана Яковлева перекрыла МКАД для съёмок своего клипа. Тогда она отделалась штрафом и извинилась.

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