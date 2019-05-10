В Ярославле на сайте бесплатных объявлений выставили на продажу мальчика

Продавец хотел получить за ребёнка 10 500 рублей. Полицейские уже выяснили его личность.

В Ярославле на сайте бесплатных объявлений выставили на продажу девятилетнего мальчика. Причём его поместили в категорию "Животные" и подкатегорию "Другие животные".

Продавец хотел получить за ребёнка 10 500 рублей. В описании объявления приводились все данные ребёнка: имя, возраст, рост, цвет кожи и глаз.

— Характер спокойный, уравновешенный, ласковый. Учится на 3–4, занимается спортом. Подходит для различных целей (работа, донорство и т.д.). Цена примерная, возможен торг. Товар возврату не подлежит, — передаёт KP.RU текст объявления.

Кроме того, продавец отмечал, что документы мальчика "в норме", а имя можно сменить, так как "ему непринципиально".

Пользователи сделали предположение, что над мальчиком так решили пошутить одноклассники. Но автором объявления оказалась его сестра. После ссоры с братом 12-летняя девочка таким способом решила отомстить ему.

Объявление удалено с сайта. Полицейские провели профилактическую беседу с детьми.