В администрации Порошенко ответили Зеленскому, назвавшему его вороватым туристом

Там заверили, что действующий президент стремится осуществить передачу власти так, как это принято в демократических странах.

Украина — это не номер в египетском отеле, а передача власти — это сложный и ответственный процесс. Так ответили в администрации действующего президента Украины на видеообращение недавно избранного президента Владимира Зеленского. Тот назвал Петра Порошенко туристом в египетском отеле, ворующим тапочки перед выселением.

— Президент Украины Пётр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа. Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к её компетенции, — сказано в заявлении Администрации президента Украины.

Ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе "Олимпийский" 3 июня. Но Зеленский призвал депутатов Верховной рады провести её как можно скорее, потому что Пётр Порошенко пытается поставить своих людей на важные должности в государстве перед сдачей полномочий.