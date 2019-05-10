В Красноярске BMW протаранил автобус, есть погибший

В Красноярске в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса погиб один человек, восемь получили ранения. Кадры с места происшествия опубликовал портал "ЧП Красноярск".
Представитель Госавтоинспекции МВД РФ дал комментарии РИА "Новости" об аварии.
— По предварительной информации, в 23:00 в Красноярске водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем BMW 520, совершил касательное столкновение с движущимися в попутном направлении машинами Mazda 6 и Volkswagen, — рассказал он.
Как сообщил собеседник агентства, после этого водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом НефАЗ, следовавшим по городскому маршруту № 80. Он перевозил восемь пассажиров.
В результате столкновения водитель BMW погиб, его пассажира госпитализировали в тяжёлом состоянии. Семь пассажиров автобуса получили телесные повреждения, их отправили в больницу.
Ранее в Карелии в результате столкновения поезда и грузовика на железнодорожном переезде пострадало три человека.
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