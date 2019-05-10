В Красноярске BMW протаранил автобус, есть погибший

Скончался водитель легковушки, его пассажир был госпитализирован в тяжёлом состоянии, ещё семь человек получили травмы.

В Красноярске в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса погиб один человек, восемь получили ранения. Кадры с места происшествия опубликовал портал "ЧП Красноярск".

Представитель Госавтоинспекции МВД РФ дал комментарии РИА "Новости" об аварии.

— По предварительной информации, в 23:00 в Красноярске водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем BMW 520, совершил касательное столкновение с движущимися в попутном направлении машинами Mazda 6 и Volkswagen, — рассказал он.

Как сообщил собеседник агентства, после этого водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом НефАЗ, следовавшим по городскому маршруту № 80. Он перевозил восемь пассажиров.

В результате столкновения водитель BMW погиб, его пассажира госпитализировали в тяжёлом состоянии. Семь пассажиров автобуса получили телесные повреждения, их отправили в больницу.

Ранее в Карелии в результате столкновения поезда и грузовика на железнодорожном переезде пострадало три человека.