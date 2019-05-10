Навстречу ему вышел патрульный катер ВМС республики и убедил судно снова сменить курс.

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы, но после переговоров сменил направление движения, информируют военно-морские силы латиноамериканской республики.

Судно американской береговой охраны USCG James было замечено пересекающим экономическую зону Венесуэлы 8 мая. На следующий день оно сменило курс и приблизилось к порту Гуаира (штат Варгас, север страны) на 14 миль. Навстречу вышел патрульный катер венесуэльских ВМС и убедил судно снова сменить курс.

— После радиопереговоров USCG James убедился в необходимости изменить курс и покинуть наши территориальные воды, — поясняется в заявлении ВМС Венесуэлы.

В Венесуэле 21 января начались протесты против президента Николаса Мадуро. Глава Нацассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента американской марионеткой. Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного лидера страны.