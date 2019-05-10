Стало известно, когда МакSим выпишут из больницы

Певица попала в ДТП 23 апреля по дороге в аэропорт: она торопилась в Москву на съёмки нового клипа.

Пострадавшую в ДТП певицу МакSим (Марину Абросимову) могут выписать из больницы уже через неделю, об этом сообщила её представитель Маргарита Соколова РИА "Новости".

— Самочувствие с каждым днём всё лучше и лучше, идёт на поправку очень хорошо, ждём выписки, думаю, что через неделю-полторы, — рассказала она.

Напомним, певица МакSим попала в ДТП 23 апреля по дороге в аэропорт. У машины пробило колесо, её занесло на скользкой дороге, и автомобиль врезался в бордюр. Артистка торопилась на рейс в Москву на съёмки нового клипа.