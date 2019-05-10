Сёстры Вачовски начали работу над четвёртой частью "Матрицы"

Пока не уточняется, будет ли новая картина продолжением или перезагрузкой легендарной трилогии.

Фантастическая кинотрилогия "Матрица" может получить продолжение. Создатель фильма "Джон Уик — 3" Чад Стахелски рассказал корреспондентам Yahoo Movies, что сёстры Вачовски начали работу над четвёртой частью.

— Если это окажется где-то близко к уровню того, что они уже сделали, то стоит им только позвонить мне и сказать: "Эй, мы хотим, чтобы ты был каскадёром", и я буду готов прыгнуть ради этого под машину, — сказал он.

Стахелски заявил, что очень рад, что сёстры Вачовски не только воссоздадут "Матрицу", но и расширят фантастическую вселенную.

Собеседник не уточнял концепцию следующего фильма: будет ли он продолжением или перезагрузкой. Кроме того, он сообщил, что не уверен, будут ли Вачовски режиссёрами картины или ограничатся продюсерскими функциями. Однако он отметил, что "готов в любой момент всё бросить, чтобы помочь им".

Третья часть фильма "Матрица" вышла в 2003 году. Открытый финал намекал на возможность продолжения картины. В 2017 году заявленный сценарист новой "Матрицы" Зак Пенн также сообщал о намерении снять ещё одну часть фильма без участия сестёр Вачовски.