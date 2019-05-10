В Венесуэле арестовали одного из лидеров попытки госпереворота Самбрано

Ему в вину вменяются такие преступления, как предательство, разжигание розни, мятеж, заговор, нарушение различных законов.

Суд в Венесуэле вынес решение о лишении свободы в отношении первого вице-спикера оппозиционного парламента Эдгара Самбрано, задержанного 8 мая.

— Суд, обладающий компетенцией в случаях, связанных с терроризмом, вынес меру пресечения в виде помещения под стражу в отношении гражданина Эдгара Самбрано, — разъясняется в сообщении Верховного суда Венесуэлы в Facebook.

В вину Самбрано вменяются такие преступления, как предательство, разжигание розни, мятеж, заговор, нарушение различных законов.

Накануне стало известно, что сотрудники Боливарианской службы нацразведки (SEBIN) задержали вице-спикера венесуэльского парламента Эдгара Самбрано.