Четыре человека погибли при взрыве в столице Колумбии

4 people have been killed, 10 have been injured after an explosion in Colombia's capital #Bogotá. Video @confidencialcol pic.twitter.com/4OBufQtL5a — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) May 10, 2019

Не менее четырёх человек погибли в результате взрыва, который произошёл в столице Колумбии — Боготе. Об этом информирует газета El Tiempo.

По данным издания, ЧП произошло днём 10 мая в одном из домов на западе города. Четыре человека погибли сразу, ещё десять пострадали и были доставлены в больницы. В результате взрыва повреждения получили даже автомобили, проезжавшие мимо здания.

@ELTIEMPO explosión en Bogotá Av Mutis con CL 68 pic.twitter.com/1XF2YZrJ3q — Héctor Galvis Ariza  (@hectorgalvis) May 10, 2019

Сейчас район, где произошёл инцидент, перекрыт, на месте происшествия работают пожарные и медики. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.