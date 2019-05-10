Четыре человека погибли при взрыве в столице Колумбии

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Четыре человека погибли при взрыве в столице Колумбии

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Не менее четырёх человек погибли в результате взрыва, который произошёл в столице Колумбии — Боготе. Об этом информирует газета El Tiempo.

По данным издания, ЧП произошло днём 10 мая в одном из домов на западе города. Четыре человека погибли сразу, ещё десять пострадали и были доставлены в больницы. В результате взрыва повреждения получили даже автомобили, проезжавшие мимо здания.

Сейчас район, где произошёл инцидент, перекрыт, на месте происшествия работают пожарные и медики. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.

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