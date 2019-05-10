В Ингушетии скончался самый пожилой мужчина России

В Ингушской республиканской клинической больнице на 124-м году жизни умер Аппаз Илиев, самый пожилой мужчина в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
— Аппаз Илиев умер в реанимации, врачи боролись за его жизнь. Тело старейшины уже передали родственникам, отправили его домой на машине медицины катастроф, — приводит агентство слова замглавврача больницы Тамары Касиевой.
Илиев родился 1 марта 1896 года в ингушском горном селении Гули. Он был занесён как самый пожилой житель России в Книгу рекордов страны.
У Илиева было восемь детей, 35 внуков, 34 правнука и несколько праправнуков.
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